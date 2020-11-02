الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

أسعار الذهب الإثنين 2/11/2020

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

جمعية الفنادق تدعو المنشآت الفندقية لإغلاق نوادي اللياقة والمسابح




الإثنين، 02-11-2020 08:27 ص

للحدّ من تفشي كورونا

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

حك


الوكيل الإخباري - تبدأ مديرية الأمن العام، اعتبارا من الاثنين، بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين بعدم ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، والأسواق والمحال التجارية، من قبل رجال الأمن العام، حيث المخالفة الصريحة بأوامر الدفاع .

اضافة اعلان

وقالت المديرية في بيان صحفي الأحد، إن المخالفات المحررة ستحال إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة، مؤكدة على أن تشديد الإجراءات في حق المخالفين، جاء لحماية المجتمع والأفراد، بعد التراخي الملحوظ بتطبيق التعليمات في المرافق والأماكن العامة.


وقالت المديرية إنه "اعتبارا من صباح  الاثنين، ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات الأردن - واستنادا لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع - بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.


وأكدت المديرية في بيانها، أنه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.


وأشارت المديرية، إلى أن التشديد في الإجراء، جاء لحماية المجتمع وتأمين سلامة الأفراد، بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام الأفراد.


"التصدي للجائحة مسؤولية جماعية وواجب وطني يتطلب التعاون والالتزام من الجميع في ظل هذه الظروف" ، بحسب مديرية الأمن العام .

 

ودعت الموطنين كافة للقيام بهذا الواجب تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة على ضرورة والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، لمنع ازدياد أعداد الإصابات والحد من تفشي الفيروس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصاري

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

ديوان الخدمة المدنية

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تسجيل اصابات لمعلمين في الرمثا واغلاق مدرستين

245793

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

أخبار متعلقة
10202019142618442647981

الامن العام يعلن القبض على مصنف خطير بمداهمة امنية

a5d8034dd85a380bd013b3d426caf39f

مخالفات لغير مرتدي الكمامات بالمركبات في الاردن

10202018101332274469080

القبض على شخصين اشتركا بإطلاق عيارات نارية واصابة احد موظفي مركز ثقافي

0

شاهد الأمن يطارد البلطجية ويلقي القبض على ١٤٢ مطلوباً - صور

10202017134728156254195

الأمن العام : القبض على 40 شخصاً روعوا المواطنين

امن

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين