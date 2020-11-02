تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - تبدأ مديرية الأمن العام، اعتبارا من الاثنين، بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين بعدم ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، والأسواق والمحال التجارية، من قبل رجال الأمن العام، حيث المخالفة الصريحة بأوامر الدفاع .

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وقالت المديرية في بيان صحفي الأحد، إن المخالفات المحررة ستحال إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة، مؤكدة على أن تشديد الإجراءات في حق المخالفين، جاء لحماية المجتمع والأفراد، بعد التراخي الملحوظ بتطبيق التعليمات في المرافق والأماكن العامة.



وقالت المديرية إنه "اعتبارا من صباح الاثنين، ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات الأردن - واستنادا لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع - بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.



وأكدت المديرية في بيانها، أنه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.



وأشارت المديرية، إلى أن التشديد في الإجراء، جاء لحماية المجتمع وتأمين سلامة الأفراد، بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام الأفراد.



"التصدي للجائحة مسؤولية جماعية وواجب وطني يتطلب التعاون والالتزام من الجميع في ظل هذه الظروف" ، بحسب مديرية الأمن العام .

ودعت الموطنين كافة للقيام بهذا الواجب تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة على ضرورة والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، لمنع ازدياد أعداد الإصابات والحد من تفشي الفيروس.

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