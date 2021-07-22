تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

الوكيل الإخباري - حررت فرق لجان الرقابة الميدانية في الدائرة الصحية في بلدية المفرق و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي والملاحم.

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وقال رئيس لجنة بلدية المفرق حسن الجبور، أن تحرير المخالفات جاءت على خلفية القيام بذبح الأضاحي في مواقع مخالفة للتعليمات، لافتاً إلى أنه تم مخالفة ملحمتين لقيامهما بذبح الأضاحي بشكل مخالف لتعليمات البلدية التي تنص على ضرورة ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي والمواقع المخصصة لبيع وذبح الأضاحي .



وأكد الجبور، أنه تم الإيعاز إلى الفرق العاملة بالعمل على تكثيف الرقابة على حظائر بيع الأضاحي والملاحم واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين وبما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المواطنين .