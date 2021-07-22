الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

سلطة المياه تدشن آبار مياه شرب في البلقاء

الأردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات

ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 7.3% حتى نهاية حزيران 2021

زخات خفيفة من الأمطار متوقعة غداً

الإفتاء: لا يجوز لمن لا يدرك المعاني السامية للأضحية إطلاق وإثارة الفتن

الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية

وزير الصحة : تمديد فترة إعطاء لقاح كورونا اليوم إلى الساعة ٦ مساء

السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا لهذا العام

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

الخميس، 22-07-2021 01:48 م

تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

المفرق


الوكيل الإخباري - حررت فرق لجان الرقابة الميدانية في الدائرة الصحية في بلدية المفرق و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي والملاحم.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية المفرق حسن الجبور، أن تحرير المخالفات جاءت على خلفية القيام بذبح الأضاحي في مواقع مخالفة للتعليمات، لافتاً إلى أنه تم مخالفة ملحمتين لقيامهما بذبح الأضاحي بشكل مخالف لتعليمات البلدية التي تنص على ضرورة ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي والمواقع المخصصة لبيع وذبح الأضاحي .


وأكد الجبور، أنه تم الإيعاز إلى الفرق العاملة بالعمل على تكثيف الرقابة على حظائر بيع الأضاحي والملاحم واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين وبما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المواطنين .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سلطة

سلطة المياه تدشن آبار مياه شرب في البلقاء

وزارة الخارجية

الأردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات

الافتاء

الإفتاء: لا يجوز لمن لا يدرك المعاني السامية للأضحية إطلاق وإثارة الفتن

الأمن العام

الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية

مطعوم

وزير الصحة : تمديد فترة إعطاء لقاح كورونا اليوم إلى الساعة ٦ مساء

جاج

الصناعة والتجارة : لا رفع على أسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية

أخبار متعلقة
ل

المفرق .. إعطاء اللقاح المضاد لكورونا لـ 32% من الفئة المستهدفة

اربد

%50 مخالفات لأبنية رصدتها لجنة تطبيق قانون البناء الوطني في إربد

66416720_642399722838217_8926591321414565888_n-56

المواصفات والمقاييس تجري جولات تفتيشية على الموازين والقبانات المخصصة لبيع الأضاحي

720214142914251279830

بلدية الرصيفة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

المفرق

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

1020142135920

المستهلك تنبه المواطنين بالتركيز على وزن الأضحية لا على شكلها