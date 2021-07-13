المفرق .. إعطاء اللقاح المضاد لكورونا لـ 32% من الفئة المستهدفة

الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الأمراض السارية ومسؤول ملف كورونا في مديرية الشؤون الصحية في المفرق نضال محيبش، إنه تم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لنحو 83 ألف شخص جرعة أولى ونحو 46 ألف جرعة ثانية في المحافظة.

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وأضاف محيبش في تصريحات صحافية ، أن اللقاحات التي أعطيت كان من ضمنهم لاجئون سوريون في مخيم الزعتري وخارجه.



وأكّد، أن نسبة إعطاء اللقاح في المفرق وصلت إلى 32% من الفئة المستهدفة؛ عددها 256 ألف شخص، بينما وصلت نسبة التطعيم إلى 13.5% بالنسبة لعدد السكان البالغ 622 ألف نسمة من ضمنهم اللاجئين السوريين.



وبين، أنه يتم إعطاء اللقاح لـ 1500- 2500 شخص يوميا، وذلك حسب نوع المطعوم ورغبة المواطنين بالإقبال عليه.



وأوضح محيبش، أن الإقبال على المطاعيم قد شهد عزوفا في الآونة الأخيرة، داعيا إلى التوجه لتلقي المطعوم، خاصة بعد أن أثبتت جميع المطاعيم أنها آمنة وفاعلة.

