الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

113 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

إحالة أسعار الإسمنت إلى القضاء

الثلاثاء، 13-07-2021 01:28 م

المفرق .. إعطاء اللقاح المضاد لكورونا لـ 32% من الفئة المستهدفة

ل


الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الأمراض السارية ومسؤول ملف كورونا في مديرية الشؤون الصحية في المفرق نضال محيبش، إنه تم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لنحو 83 ألف شخص جرعة أولى ونحو 46 ألف جرعة ثانية في المحافظة.

اضافة اعلان


وأضاف محيبش في تصريحات صحافية ، أن اللقاحات التي أعطيت كان من ضمنهم لاجئون سوريون في مخيم الزعتري وخارجه.


وأكّد، أن نسبة إعطاء اللقاح في المفرق وصلت إلى 32% من الفئة المستهدفة؛ عددها 256 ألف شخص، بينما وصلت نسبة التطعيم إلى 13.5% بالنسبة لعدد السكان البالغ 622 ألف نسمة من ضمنهم اللاجئين السوريين.


وبين، أنه يتم إعطاء اللقاح لـ 1500- 2500 شخص يوميا، وذلك حسب نوع المطعوم ورغبة المواطنين بالإقبال عليه.


وأوضح محيبش، أن الإقبال على المطاعيم قد شهد عزوفا في الآونة الأخيرة، داعيا إلى التوجه لتلقي المطعوم، خاصة بعد أن أثبتت جميع المطاعيم أنها آمنة وفاعلة.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الإفتاء

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

رب

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

غ

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

وز

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

ترف

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

f762fa74-df31-485a-b2cb-d9b8fce5067e_16x9_1200x676

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

أخبار متعلقة
رئيس

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في جرش والمفرق

التربية

التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

عادل

الوهادنة: متحورات كورونا أسرع انتشارا من ' الأصلي '

تفا

إجراءات حكومية تخفيفيــة تدخل حيز التنفيذ

620217172410381535608

مؤتة: توسيع خيارات التكنولوجيا الرقمية تماهيا مع تحديات كورونا

6202114163739238199940

الأزمات: الاجراءات التخفيفية اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء