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الأربعاء، 17-03-2021 05:00 م

تحرير 15 مخالفة لمنشآت ومواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع

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الوكيل الإخباري- حررت كوادر مدير صناعة وتجارة وتموين في محافظة الزرقاء 15 مخالفة بحق منشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بأوامر الدفاع المتعلقة بالتعليمات الصحية الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

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وأوضح مدير صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور أن المخالفات التي جرى تحريرها منذ السبت الماضي حتى اليوم الأربعاء، اشتملت على 5 مخالفات بحق مواطنين لعدم لبس الكمامات داخل المنشآت التجارية، ومخالفة واحدة بحق منشأة تجارية لعدم المحافظة على التباعد الجسدي، و8 مخالفات بحق منشآت لعدم إعلان الأسعار على المواد المعروضة.


ودعا البزور المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية للتقيد بأوامر الدفاع التي تهدف إلى منع انتشار كورونا بين المواطنين من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد بين المتسوقين والابتعاد عن التجمعات.


 




 

 


 

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