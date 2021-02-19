وزير الصحة : 40% من اصابات كورونا بالسلالة المتحورة في عمان

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الجمعة، إنّ زيادة المنحنى الوبائي في الأردن بسبب إعادة فتح قطاعات جديدة وتقليل ساعات الحظر الليلي وإلغاء حظر الجمع وزيادة عدد القادمين من الخارج.

اضافة اعلان



وأضاف عبيدات، أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن أيضا عدم الالتزام والتراخي بإجراءات السلامة العامة "ارتداء كمامة، وتباعد جسدي".



وفيما يتعلق بالسلالة الجديدة، بين عبيدات، إنّ 40% من الإصابات المسجلة بالفيروس من السلالة الجديدة، حيث إنّها تتمركز في أقليم الوسط خاصة العاصمة عمّان.



وأشار، إلى أن "السلالة الجديدة تتميز بسرعة انتشار".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



