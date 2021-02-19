الجمعة 19-02-2021
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وزير الصحة : 40% من اصابات كورونا بالسلالة المتحورة في عمان

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الجمعة، 19-02-2021 07:13 م

أهمها الغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير الصحة : 40% من اصابات كورونا بالسلالة المتحورة في عمان

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وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الجمعة، إنّ زيادة المنحنى الوبائي في الأردن بسبب إعادة فتح قطاعات جديدة وتقليل ساعات الحظر الليلي وإلغاء حظر الجمع وزيادة عدد القادمين من الخارج.

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وأضاف عبيدات، أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن أيضا عدم الالتزام والتراخي بإجراءات السلامة العامة "ارتداء كمامة، وتباعد جسدي".


وفيما يتعلق بالسلالة الجديدة، بين عبيدات، إنّ 40% من الإصابات المسجلة بالفيروس من السلالة الجديدة، حيث إنّها تتمركز في أقليم الوسط خاصة العاصمة عمّان.


وأشار، إلى أن "السلالة الجديدة تتميز بسرعة انتشار".

 

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