تحفيز تطلق مشروعا مجتمعيا للاستجابة لآثار جائحة كورونا

الوكيل الاخباري- اطلقت جمعية تحفيز للريادة والتطوير، مشروع "الشبكة المجتمعية للاستجابة للآثار الإجتماعية لجائحة كورونا" في محافظة اربد، بحضور عدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني.

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ويأتي المشروع حسب بيان الجمعية، ضمن مُكوّن مؤسسات المجتمع المدني الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة "مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن" (الممول من الإتحاد الأوروبي).



ويهدف المشروع الذي تم اطلاقه امس الجمعة، في مبنى بلدية اربد إلى بناء قدرات العاملين في قطاع الحماية المجتمعية والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات بالإضافة إلى بناء قدرات الإعلاميين وإشراكهم في الحماية المجتمعية، وإلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي ترتبط باحتياجات الفئات المستهدفة، والعمل على توفير فرص تعليم مستدامة لأطفال الاسر الأقل حظا للحد من الأثار الاجتماعية السلبية لجائحة كورونا وتبعاتها المترتبة على الأطفال والشباب والمرأة وذوي الإعاقة.



وقال رئيس الجمعية احمد شتيات، إن المشروع يهدف إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتأهيلها وإشراكها في الحماية المجتمعية، للتخفيف من الآثار الإجتماعية لجائحة كورونا من خلال تنفيذ مبادرات مرتبطة بإحتياجات الفئات المستهدفة.



بدوره قال منسق المشروع محمد البدور أن الفئات المستهدفة في الشبكة المجتمعية هم الأطفال من ذوي الإعاقة وعائلاتهم، اضافة الى الفاقدين للتعليم المبكر من الاطفال، والنساء والشباب الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، والعائلات التي فقدت أحد افرادها خلال الجائحة.