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الأحد، 05-06-2022 09:16 ص

الاتحاد الأوروبي يلتزم بمساعدة الأردن في تأمين حدوده الخارجية

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الوكيل الإخباري - أكدت وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الممتدة للأعوام الخمس المقبلة، تكثيف الاتحاد الأوروبي والأردن "بناء الجسور" في عملية السلام في الشرق الأوسط، وسياقات الصراع الأخرى.

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والتزم الاتحاد الأوروبي، بموجب الوثيقة بمساعدة الأردن في جهوده لتحقيق الاستقرار وتأمين حدوده الخارجية، وتعزيز التعاون بشأن الاستقرار الإقليمي والأمن بما يشمل مكافحة الإرهاب.


واُعلن مؤخرا في البحر الميت، عن تبني أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2021-2027، والتوقيع عليها خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.


وقالت الوثيقة ؟أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والأردن مواصلة التعاون الوثيق في معالجة عدم الاستقرار الإقليمي بما في ذلك التهديد الأمني المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى.


وأقر الاتحاد الأوروبي في الوثيقة بالدور الأردني البناء والذي لا غنى عنه في استقرار المنطقة، وجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، والوصاية الهاشمية على مقدسات القدس.


وسيواصل الاتحاد الأوروبي والأردن المشاركة عن كثب في السعي إلى حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين، والمعايير المتفق عليها دوليًا والقانون الدولي، وفق الوثيقة.


وتعهد الاتحاد الأوروبي والأردن في الوثيقة، على العمل على مكافحة الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب والتطرف العنيف، مع مراعاة التماسك الاجتماعي والدور المهم للمرأة والشباب والتعليم، بما في ذلك من خلال برامج التعليم المتفق عليها بشكل متبادل وإشراك نطاق واسع من المجتمع المدني في الأردن


 




 

 


 

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