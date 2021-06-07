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الإثنين، 07-06-2021 11:32 ص

تحقيق حول احتمالية نقص أكسجين بسيارة إسعاف في مستشفى الكرك

الدفاع4


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة محمود زريقات، الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق لما أشيع حول نقص الأكسجين بسيارة إسعاف بمستشفى الكرك الحكومي.

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وأضاف: "ما جرى هو حادث سير لطفل في الحادية عشر من عمره وتم نقله إلى قسم الطوارئ وإجراء اللازم له، وجرى تشكيل لجنة تحقيق وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المقصرين".


وأكّد زريقات أنه "في حال كان هناك تأخير في تحويل الحالة، سيتم محاسبة المتسبب في ذلك عبر ما ترده مجريات التحقيق"، مبينا أن "اللجنة ستنهي عملية التحقيق عصر الاثنين".


وأشار زريقات، إلى أن "جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ إحدى الأساسيات التي تتميز بها وزارة الصحة".


من جهته، قال مدير مستشفى الكرك الحكومي معاذ المعايطة، إنه "أثناء تجهيز عربة إسعاف لنقل طفل مصاب بنزيف داخلي تبين وجود تسريب خفيف في الأكسجين، الأمر الذي استدعى طلب سيارة إسعاف أخرى مجهزة بالشكل الكامل لضمان عدم حصول أي خلل".


 




 

 


 

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