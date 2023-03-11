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السبت، 11-03-2023 09:39 م

تحويلات للبدء بتأهيل الجزء الثاني من الطريق الملوكي بالكرك

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام أعمال المسرب الأيمن (الجزء الأول) من إعادة تأهيل وصيانة الجزء الأول من الطريق الملوكي – القصر – الربة في محافظة الكرك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إن الأعمال شملت إعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الإسفلتية الرابطة والعديد من الأعمال الهندسية اللازمة للمسرب الأيمن وبالتحديد المنطقة الواقعة من مثلث اليارت إلى كلية الزراعة /جامعة مؤتة.

وأوضحت أنه تم تقسيم المشروع إلى مرحتلين لضمان ديمومة وانسيابية الحركة المرورية على الطريق.

كما أعلنت الوزارة عن البدء بأعمال المسرب الأيسر (المرحلة الثانية) من المشروع، يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم تحويل السير القادم من الربة باتجاه القصر إلى الاتجاه الايمن من كلية الزراعة/جامعة مؤتة إلى مثلث الياروت.

وأشارت إلى، أن حركة السير القادمة من الربة باتجاه القصر ستحول إلى المسرب الأيمن من الطريق، فيما تبقى حركة السير للقادم من القصر باتجاه الربة على ماهي عليه على طريق الياروت القائم.

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