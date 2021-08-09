الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

الملك يتسلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي

تحويل شعب صفية في 15 مدرسة بجرش إلى الدوام بالتناوب

وفاتان و182 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية أمام النواب

تركيا تسيطر على حرائق غاباتها

الكشف عن هوية زوج نجوى كرم.. ستتفاجئون بعمره!

الأردن يبحث سبل الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

غرفة تجارة الأردن: إقبال متواضع على مستلزمات العودة إلى المدارس

التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ تطبيق آلية 'تفتيش' من خلال تطبيق سند

الإثنين، 09-08-2021 03:41 م

تحويل شعب صفية في 15 مدرسة بجرش إلى الدوام بالتناوب

611120ec617bf


الوكيل الاخباري- تقدم أولياء أمور نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بطلبات نقل من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية في محافظة جرش، بحسب ما أكد مدير تربية جرش فيصل الهواري، الاثنين.اضافة اعلان


وقال، إن "عدد الطلاب في محافظة جرش يبلغ 50 ألف طالب وطالبة، حيث جرى تحويل شعب صفية في 15 مدرسة في المحافظة إلى الدوام بالتناوب على نظام (A  و  B)". 

وبين الهواري أن "المديرية ستستأجر مباني لتحويلها إلى مدارس إذا لزم الأمر، وسيتم طرح عطاء 4 مدارس قريبا".

وفي محافظة جرش، 37 مدرسة خاصة، و181 مدرسة حكومية، حيث تنفذ مديرية جرش يوميا جولات ميدانية للمدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار الهواري إلى أنه "جرى طرح عدة مشاريع العام الحالي، بقيمة 12 مليون دينار لبناء مدارس، وإضافة غرف صفية وبناء جدران استنادية، حيث تراوحت نسب الإنجاز في بعض المشاريع من 20٪ إلى 100٪".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
611123dab84a0

الملك يتسلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي

61111e631ce05

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية أمام النواب

2ffaee54-37b1-45ed-8839-fb08a66f51b5_16x9_1200x676

الأردن يبحث سبل الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

طلبة 2

غرفة تجارة الأردن: إقبال متواضع على مستلزمات العودة إلى المدارس

820217175746187930042

التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

وزارة الاقتصاد الرقمي

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ تطبيق آلية 'تفتيش' من خلال تطبيق سند

أخبار متعلقة
820217114920242088245

وصول جثامين العائلة الأردنية التي تعرضت لحادث سير بالسعودية

w

جرش: حوارية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية

ع

ولي العهد في ضيافة عشيرة العتوم - صورة

7202129233612295711118

جرش: اختتام برنامج الديمقراطية والمشاركة المدنية

720212723429390533729

اختتام معسكر الأمن والسلامة الوطنية في جرش

w

مركز الأزمات : الإقبال على تلقي اللقاح في محافظتي المفرق وجرش محدود