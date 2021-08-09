تحويل شعب صفية في 15 مدرسة بجرش إلى الدوام بالتناوب

الوكيل الاخباري-

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تقدم أولياء أمور نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بطلبات نقل من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية في محافظة جرش، بحسب ما أكد مدير تربية جرش فيصل الهواري، الاثنين.وقال، إن "عدد الطلاب في محافظة جرش يبلغ 50 ألف طالب وطالبة، حيث جرى تحويل شعب صفية في 15 مدرسة في المحافظة إلى الدوام بالتناوب على نظام (A و B)".وبين الهواري أن "المديرية ستستأجر مباني لتحويلها إلى مدارس إذا لزم الأمر، وسيتم طرح عطاء 4 مدارس قريبا".وفي محافظة جرش، 37 مدرسة خاصة، و181 مدرسة حكومية، حيث تنفذ مديرية جرش يوميا جولات ميدانية للمدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.وأشار الهواري إلى أنه "جرى طرح عدة مشاريع العام الحالي، بقيمة 12 مليون دينار لبناء مدارس، وإضافة غرف صفية وبناء جدران استنادية، حيث تراوحت نسب الإنجاز في بعض المشاريع من 20٪ إلى 100٪".