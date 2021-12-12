تخصيص قطعة أرض لمركبات بيع الخضار في جرش

الوكيل الإخباري - خصصت بلدية جرش الكبرى، الأحد، قطعة أرض بمساحة دونمين؛ "لترحيل مالكي مركبات بيع الخضار العشوائية" داخل الوسط التجاري في المحافظة؛ولتخفيف الأزدحامات، وفقا لمدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش هشام البنا.

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وقال البنا إنّ مركبات بيع الخضار المتجولة في السوق التجاري في جرش أصبحت تشكل عائقا أمام حركة المرور، لذلك تم تخصيص قطعة الأرض.



وأضاف، أنه ورد لبلدية جرش شكاوى تتعلق بمركبات البيع العشوائي واصطفافها بشكل مزدوج داخل الوسط التجاري.



وأوضح البنا، أنه ستتم مخالفة أي مركبة تتواجد داخل السوق التجاري وتبيع الخضار والفواكه.(المملكة)