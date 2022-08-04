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الخميس، 04-08-2022 09:24 ص

تخصيص مليون دينار لترويج الأردن سياحيا خلال كأس العالم

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الوكيل الإخباري - خصصت هيئة تنشيط السياحة، مبلغ ( مليون دينار) كلفة لترويج وتسويق المملكة سياحياً خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم التي ستقام في دولة قطر.اضافة اعلان


وتم اعتماد خطة من قبل الهيئة لترويج وتسويق المملكة خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم، حيث سوف تقوم الهيئة بتنفيذ حملات إعلامية في الشوارع والمطارات، إضافة الى وسائل النقل العامة والمراكز التجارية.

وستكون هذه الحملة قبل وأثناء بطولة كأس العالم، إضافة الى حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدد من الدول الأوروبية.

وطلبت الهيئة مخصصات بقيمة مليون دينار من المجلس الوطني للسياحة برئاسة وزير السياحة والآثار نايف الفايز.

وستباشر الهيئة بخطة الترويج في حال الحصول على موافقة المجلس على المبلغ المطلوب. ( الغد)

 




 

 


 

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