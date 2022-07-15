الجمعة 15-07-2022
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الملك يبحث مع خادم الحرمين الشريفين العلاقات الأخوية الوثيقة

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الجمعة، 15-07-2022 12:14 ص

الملك يبحث مع خادم الحرمين الشريفين العلاقات الأخوية الوثيقة

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الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما.

وتبادل جلالة الملك التهاني بعيد الأضحى المبارك مع خادم الحرمين الشريفين، مشيدا بدور السعودية في تقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام.

كما تبادل جلالته، خلال اتصال هاتفي، التهاني بعيد الأضحى المبارك مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

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