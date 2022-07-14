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الخميس، 14-07-2022 12:04 م

74 ألف زائر للمواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - بلغ العدد الإجمالي لزوار المواقع السياحية والأثرية في المملكة كافة من المواطنين والسياح العرب والأجانب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، نحو 73624 زائرا.

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وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، بلغ عدد زوار البترا نحو 1500 زائر، والعقبة 9200 زائر، وادي رم 6 آلاف زائر، عجلون 5500 زائر، جبل نيبو 4600 زائر، جرش 3700 زائر، في حين توزعت البقية على المواقع السياحية والأثرية والمتاحف في مختلف محافظات المملكة.


وأكدت الوزارة في تصريحات قبل عطلة العيد الأضحى المبارك، جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال العطلة.
وبينت أنها اتخذت بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لاستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.


وأشارت الى وضع خطة كاملة وتشكيل فرق ميدانية مناوبة من الجهات المعنية خلال عطلة العيد، لمتابعة الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، بالإضافة إلى التواصل مع القطاع السياحي، وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى أفضل الخدمات.


 




 

 


 

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