الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في الكرك غداً الاثنين - أسماء

تدشين جسر جوي سياحي بين الأردن ورومانيا

الأمن السيبراني يطلق حملة للوقاية من اختراق الهواتف والكمبيوترات

هام للسائقين حول جولات الترخيص المتنقل - جدول

الأمانة تؤكد على عقوبات مخالفة قانون رخص المهن

إصدار أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد وعائلته

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

إصابة مستوطن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس

التربية تنعى الطالب عامر الشقور في مأدبا إثر حادث سير

المركزي يلغي ترخيص بنك لاندماجه مع آخر

الأحد، 02-10-2022 11:39 ص

تدشين جسر جوي سياحي بين الأردن ورومانيا

thumbs_b_c_fd30247f1e2e1855508af1377cbea69f


الوكيل الإخباري - حطت في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الأحد، أول طائرة عارضة رومانية تقل 134 سائحا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا يربط مدينة عمان بمدينة بوخارست، لاستقطاب سياح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة.اضافة اعلان


وقال وزير السياحة والآثار؛ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، في بيان اليوم، إن تدشين هذا الخط السياحي، وبمعدل رحلة أسبوعيا حتى نهاية العام، يؤكد صحة النمو في أعداد السياح المتزايد، والتي تأتي تأكيدا على ارتفاع النشاط السياحي من رحلات الطيران العارض بقصد السياحة في المملكة.

وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، اليوم، في عمان وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيرفع أعداد السياح قريبا.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والآثار والهيئة، منوها بجهود سفارة المملكة في بوخارست، والتسهيلات التي قدمها السفير سفيان القضاة لتسيير رحلات الطيران العارض بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وأوضح عربيات أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار علياء الدولي في عمان ومطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينا أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من رومانيا للمملكة، بالإضافة إلى دول أخرى من قارة أوروبا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1664696671617

الخدمة المدنية يناقش إدارة وتخطيط الموارد البشرية

4444

الأمن السيبراني يطلق حملة للوقاية من اختراق الهواتف والكمبيوترات

62e63546d7091

هام للسائقين حول جولات الترخيص المتنقل - جدول

82815151756

الأمانة تؤكد على عقوبات مخالفة قانون رخص المهن

press06-09-2018

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

كم_سنة_حكم_الملك_عبدالله_الأول

الرصيفة: ورشة تناقش انشاء دارة الملك عبدالله الأول

أخبار متعلقة
2021_3_23_20_41_50_307

الحكومة تقرر توحيد العمل بالتوقيت الصيفي طيلة العام

anews322

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

920221018289418590456

تصادم 5 مركبات يسبب ازدحام مروري في عمّان

maxresdefault

اعتبارا من الغد .. إغلاق طرق في عمّان بشكل كلي أو جزئي لمدة شهر

305829170_392559796380535_1504851588538231497_n

تدهور مركبة قرب إشارات النبعة

5ff6f74446033

السفير الكازاخستاني: للأردن دور متميز في أمن واستقرار المنطقة