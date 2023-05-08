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تدشين مشروع "ماتشميكر 2" في وادي شعيب

الإثنين، 08-05-2023 05:12 م

تدشين مشروع "ماتشميكر 2" في وادي شعيب

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الوكيل الاخباري - دشنت الوكالة السويدية والشراكة العالمية للمياه، مشروع ماتشميكر 2 الذي سيسمح باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات باستخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مزارع في منطقة وادي شعيب الواقعة في محافظة البلقاء.

وبحسب بيان صحافي أصدرته مبادرة الشراكة العالمية، اليوم الاثنين، قالت سفيرة السويد في عمان إلكسندرا ريدمارك، خلال تدشين المشروع، إن "الأردن ودول المنطقة تعاني من ندرة في المياه، إضافة إلى تبعات تغير المناخ القاسية، التي ستجعلنا نواجه المزيد من التحديات مستقبلاً".

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