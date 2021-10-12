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الثلاثاء، 12-10-2021 06:10 م

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرمت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم الثلاثاء، 50 معلمة من المتقاعدات سابقاً احتفاء بيوم المعلم.

وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور معن الشناق، خلال حفل التكريم في قاعة مدرسة "أم معبد" الخزاعية الثانوية، أن تكريم المعلمات المتقاعدات يأتي تقديراً لجهودهن على مدى سنوات طويلة في خدمة العملية التعليمية وبناء الأجيال، مشيراً إلى أن يوم المعلم مناسبة للوفاء لتلك الجهود التي تتواصل بعد التقاعد من خلال توجيه النشء وزرع القيم والمبادئ في نفوسهم.

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