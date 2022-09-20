الضمان: دراسة آليات شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتطبيق التأمين الصحي

الوكيل الإخباري -

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قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن لجنة مُتخصصة بدأت تدرس آليات شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص، لتطبيق التأمين الصحي حال إقرار تعديلات قانون الضمان.وأضافت المؤسسة، وفقا لما رصده "الوكيل الاخباري" أن اللجنة بدأت أعمالها منذ اسبوعين، وسوف تعمل على إعداد قوائم الجهات الصحية الخاصة المتعاقد معها، موضحة أنه سيتم العمل فوراً بالتأمين الصحي عند إقرار التعديلات.وأكدت على أن الهدف هو إحداث تغيير في منظومة شراء الخدمات الصحية على نحو يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على ضمان خدمات صحية متميزة للمشمولين بالتأمين، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية المصاحبة لاستحداث التأمين والتي ستحدث نقلة نوعية في كل المجالات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات القادمة.