ترقب أردني للإعلان عن مُستجدات كــورونا

الوكيل الإخباري -يترقب الأردنيون الموجز الإعلامي - لحظة كتابة المادة - بشأن مُستجدات الحالة الوبائية في المملكة ، حيث شهد الأردن ، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والتي تخطّت حاجز الـ(1000) إصابة خلال اليومين الماضيين .



ترقّب وتخوّف من ارتفاع عدد الإصابات من جديد ، نتيجة لتصريحات صحافية من مصادر في وزارة الصحة ، والتي توقّعت زيادة ملحوظة فيها ، خلال الفترة القادمة.



الموجز الإعلامي، سيتم إصدارة بعد قليل، على وقع التمني أن يكون عدد الإصابات أقل من اليومين الماضيين.



يُشار ، أن المملكة سُجِّلت 1276 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ الخميس، منها 1274 حالة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 13101 وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



كما وسُجّلت 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 حالة، بحسب الموجز.

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