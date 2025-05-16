عاجل وزير الأوقاف: أسعار الحج الأردني هي الأقل عالميًا وتحضيرات مبكرة لضمان خدمة متميزة

وأوضح الخلايلة، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج بلغ 28 ألف شخص، في حين تبلغ حصة الأردن الرسمية 8 آلاف حاج، مشيرًا إلى أن اختيار الأسماء تم وفق معيار الأكبر سنًا، حيث تم اختيار 1500 حاج من مواليد ما قبل عام 1953، إضافة إلى اعتماد نظام القرعة لبقية المتقدمين.
وأكد الوزير أن الحجاج الأكبر سنًا يحق لهم اصطحاب زوجاتهم ومرافقين، مشددًا على أن من غير المقبول أن يؤدي الزوج الحج دون زوجته أو العكس، خاصة لفئة كبار السن.
وبيّن الخلايلة أن الوزارة أنهت مبكرًا حجز الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجرى تقسيم الحجاج إلى فئتين، مع توفير خيارات متعددة تتناسب مع مختلف الإمكانيات المالية. ولفت إلى أن أسعار الحج تشمل الإقامة، والطعام والشراب، والنقل، والتأمين الصحي، والفيزا، وثمن الهدي، مؤكدًا أن الأسعار التي تقدمها الوزارة هي الأقل عالميًا مقارنة بالخدمات المقدمة.
وأضاف أن ثلث الحجاج الأردنيين سيقيمون في مناطق تبعد أقل من 1500 متر عن الحرم المكي، مثل جرول والحفاير، وبأسعار أقل من الفنادق القريبة من بلاط الحرم، مؤكدًا أن كل حاج يمكنه اختيار مستوى الخدمة التي يرغب بها بحسب قدرته المالية.
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