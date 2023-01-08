ترقيات أكاديـمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .



حيث قرر مجلس العمداء ترقية



الدكتور جميل سميح العزة من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص هندسة الحاسوب الى رتبة استاذ



وترقية الدكتور عزيز احمد الرحامنه من كلية السلط للعلوم الإنسانية تخصص الدراسات التربوية الى رتبة استاذ



وترقية الدكتور جمال غازي العدوان من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص هندسة مدنية - إنشاءات الى رتبة استاذ مشارك.



وترقية الدكتور ياسر عيسى الشبول من كلية السلط للعلوم الإنسانية تخصص دراسات اللغة الانجليزية الى رتبة استاذ .



وهنأ رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس ايجابا على جامعة البلقاء التطبيقية .

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