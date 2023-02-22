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الأربعاء، 22-02-2023 06:21 م

ترقيات أكاديمية في البلقـاء التطبيقية - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .

حيث قرر مجلس العمداء ترقية

الدكتور علي سلامه الدلابيح من كلية الهندسة التكنولوجية 

تخصص الهندسة الكهربائية إلى رتبة استاذ. 

وترقية الدكتور نورس نايف شطناوي من كلية الهندسة تخصص هندسة المساحة والجيوماتكس إلى رتبة استاذ. 

وترقية الدكتور عمر أحمد الزعبي من كلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصص أمن المعلومات والشبكات والحاسوب الى رتبة استاذ. 

وترقية الدكتور ماجد عمر الدويري من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص هندسة الاتصالات إلى رتبة استاذ. 

وترقية الدكتور نايف فدعوس الحمد من كلية اربد الجامعية تخصص الدراسات التربوية إلى رتبة استاذ. 

وترقية الدكتورة ليندا حامد ملكاوي من كلية الحصن الجامعية تخصص قانون خاص الى رتبة استاذ مشارك. 

وترقية الدكتور محمد سليمان خريسات من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص هندسة الميكاترونكس والتحكم - تحليل النظم والتحكم إلى رتبة استاذ مشارك. 

وترقية الدكتورة سائده مصلح الضمور من كلية الكرك الجامعية تخصص اللغة العربية وادابها إلى رتبة استاذ مشارك.

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