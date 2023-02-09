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الخميس، 09-02-2023 07:42 م

اعتماد تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر الصرايرة على معايير الاعتماد الخاص لبرنامج البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في كلية الأعمال بجامعة عجلون الوطنية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهنانده، إن الجامعة تسعى ومن خلال خططها لفتح التخصصات التي تتلاءم مع الاحتياجات ومواكبة التطورات لخدمة الطلبة.

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