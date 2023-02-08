بيان يدعو إلى أهمية التأهب للزلازل بالاردن

الوكيل الاخباري - أكد مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث في جامعة آل البيت على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتقليل من الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات ومواجهة مخاطر الزلازل.



جاء ذلك خلال بيان صدر عن المركز في ضوء زلزال الذي ضرب فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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هذه الدروس المستفادة من زلزال تركيا بمثابة تذكير مهم لجميع المجتمعات لاتخاذ خطوات للاستعداد والتخفيف من تأثير الزلازل في المستقبل.



وأشار المركز إلى أهمية التأهب للزلازل حيث تم تسليط على أهمية وجود خطط مناسبة للتأهب للكوارث لتقليل الأضرار والخسائر في الأرواح، من أهمها اتباع معايير وقوانين البناء حيث كشفت الكارثة عن الحاجة إلى قوانين ومعايير بناء أقوى لضمان قدرة الهياكل على مقاومة الزلازل.



وحول خطة الاستجابة للطوارئ فقد تم التأكيد على أهمية وجود نظام فعال للاستجابة للطوارئ ، بما في ذلك جهود الإنقاذ المنسقة جيدًا ، والموارد الطبية الكافية ، والتواصل الفعال.



وأكد المركز بأنه من جانب مشاركة المجتمع فقد أظهرت الاستجابة للكارثة أهمية إشراك المجتمع المحلي في الاستجابة للكوارث وجهود التعافي، بالإضافة إلى أهمية تقييم المخاطرحيث أظهر الزلزال الحاجة إلى التقييم المستمر للمخاطر والرصد لفهم المخاطر المحتملة والاستجابة لها بشكل أفضل.



وفيما يتعلق بأهمية البنية التحتية أظهر الزلزال أيضًا الحاجة إلى بنية تحتية مناسبة ، مثل الجسور والطرق ، لدعم جهود الإنقاذ والإنعاش ، وكذلك لتسهيل عملية إعادة البناء.



وحول دعم الصحة النفسية أكدت الكارثة أيضًا على أهمية توفير دعم الصحة العقلية للمتضررين من الزلازل ، حيث يمكن أن تكون آثارها مؤلمة ولها آثار طويلة الأمد على رفاهية الناس.