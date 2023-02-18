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السبت، 18-02-2023 12:03 م

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الذين لم يقبلوا  في أي خيار من خياراتهم في طلب الالتحاق (طلبة إساءة الاختيار) أو الطلبة الذين  تم ترشيحهم للقبول، ويرغبون بالإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 19-2-2023، وحتى الساعة (12) مساء يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد باستخدام الرابط التالي www.admhec.gov.jo  ، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم  طلب القبول لأول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2023.

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