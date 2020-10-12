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الإثنين، 12-10-2020 05:58 م

تسجيل 16 وفاة و 1142 اصابة كورونا محلية اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتالياً التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1147) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (1142) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (647) في محافظة العاصمة عمّان.
- (163) في محافظة الكرك.
- (116) في محافظة الزرقاء.
- (62) في محافظة البلقاء.
- (52) في محافظة جرش.
- (30) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان.
- (18) في محافظة عجلون. 
- (18) في محافظة إربد.
- (7) في محافظة العقبة.
- (5) في محافظة المفرق.
• (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (26073) حالة.
- سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (207) حالات.
- سُجّلت (118) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (21948) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1439205) فحوصات.
 

 




 

 


 

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