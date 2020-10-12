تسجيل 16 وفاة و 1142 اصابة كورونا محلية اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1147) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (1142) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (647) في محافظة العاصمة عمّان.- (163) في محافظة الكرك.- (116) في محافظة الزرقاء.- (62) في محافظة البلقاء.- (52) في محافظة جرش.- (30) في محافظة مأدبا.- (24) في محافظة معان.- (18) في محافظة عجلون.- (18) في محافظة إربد.- (7) في محافظة العقبة.- (5) في محافظة المفرق.• (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (26073) حالة.- سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (207) حالات.- سُجّلت (118) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.- تمّ إجراء (21948) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1439205) فحوصات.