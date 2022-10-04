تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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بلغت أعداد جرائم الشروع بالقتل العام الماضي 290 جريمة، بالمقارنة مع 346 جريمة خلال عام 2020، بنسبة انخفاض -16.18%.ووفق التقرير الإحصائي الجنائي لسنة 2020-2021 الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن عدد جرائم القتل مع سبق الإصرار (العمد) خلال عام 2021، بلغت 50 جريمة، فيما سجلت نحو 53 جريمة عن قصد.وأشار التقرير إلى تسجيل 6 جرائم للضرب المفضي إلى الموت خلال العام الماضي، وتسجيل 31 جريمة القتل من غير قصد (القتل الخطأ).وسجلت بحسب التقرير 657 جريمة إيذاء بليغ العام الماضي، بالمقارنة مع 658 جريمة عام -0.15%.وحول الجرائم بمختلف أنواعها التي سجلت عام 2021، لفت التقرير إلى تسجيل 20991 جريمة بنسبة انخفاض -5.39% عن العام 2020 الذي سجلت فيه 22187 جريمة.