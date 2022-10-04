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الثلاثاء، 04-10-2022 03:08 م

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

مسرح-الجريمة


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بلغت أعداد جرائم الشروع بالقتل العام الماضي 290 جريمة، بالمقارنة مع 346 جريمة خلال عام 2020، بنسبة انخفاض -16.18%.اضافة اعلان


ووفق التقرير الإحصائي الجنائي لسنة 2020-2021 الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن عدد جرائم القتل مع سبق الإصرار (العمد) خلال عام 2021، بلغت 50 جريمة، فيما سجلت نحو 53 جريمة عن قصد.

وأشار التقرير إلى تسجيل 6 جرائم للضرب المفضي إلى الموت خلال العام الماضي، وتسجيل 31 جريمة القتل من غير قصد (القتل الخطأ).

وسجلت بحسب التقرير 657 جريمة إيذاء بليغ العام الماضي، بالمقارنة مع 658 جريمة عام -0.15%.

وحول الجرائم بمختلف أنواعها التي سجلت عام 2021، لفت التقرير إلى تسجيل 20991 جريمة بنسبة انخفاض -5.39% عن العام 2020 الذي سجلت فيه 22187 جريمة.

 




 

 


 

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