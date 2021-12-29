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الأربعاء، 29-12-2021 02:38 م

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

كورونا 6



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

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