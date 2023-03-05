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الأحد، 05-03-2023 01:46 م

تسليم 16 عقدا استثماريا لشركات في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري - بدأت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية بتسليم 16 عقدا استثماريا لشركات متخصصة في قطاع تجارة الترانزيت والتصدير، ضمن حملة ترويج الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

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وبحسب بيان اليوم الأحد، أشارت المناطق الحرة الى حملة ترويجية لعدد من الفرص الاستثمارية، تستهدف قطاعات تجارة الترانزيت والشركات المتخصصة بتصدير المواد الغذائية والدوائية والزراعية التي يتطلب نشاطها سرعة المناولة والشحن، ضمن بنية تحتية مجهزة وفق أحدث المعايير العالمية في مجال المناولة والشحن.


وقال مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، إن عقود الاستثمار الجديدة تراوحت بين استثمار اجنبي بنسبة 45 بالمئة، فيما ذهبت نسبة 55 بالمئة من تلك الفرص لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.


وأكد الغرايبة أن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي ونتيجة الاهتمام الملكي السامي، أصبحت الأولى على مستوى المناطق الحرة الأردنية كوجهة استثمارية من قبل مختلف القطاعات الاستثمارية مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها، لا سيما الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية الجديد فضلا عن كلف الاستثمار المشجعة والمحفزة التي تقدمها إدارة المناطق الحرة في المنطقة.


وأضاف، أن التوجيهات الملكية السامية انعكست ايجابا على تعزيز الخدمات الذكية والبنية التحتية وأداء مركز الخدمة الموحد، مبينا ان إدارة المناطق الحرة ونتيجة الإقبال المتزايد ستقوم بالاعلان عن فرص استثمارية جديدة مماثلة خلال الأشهر المقبلة.

 




 

 


 

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