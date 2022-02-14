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الإثنين، 14-02-2022 08:33 م

تسوية ضريبية لـ 11 شركة ومكلفا

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (11) مكلّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات، بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.

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