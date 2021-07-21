الأربعاء 21-07-2021
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الأربعاء، 21-07-2021 02:47 م

تشديد الرقابة على المطاعم بسبب حالة الطقس

شاورما-الدجاج-في-المنزل


الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية شؤون المناطق التابعة للمديرية العامة للغذاء والدواء محمد أبو رمان، إن المؤسسة شددت الرقابة على أماكن بيع المواد الغذائية، ومنها مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الشعبية والأماكن التي تتعامل مع اللحوم والمجمدات وغيرها، بظل درجات الحرارة المرتفعة جدا .

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وقال في تصريحات صحافية الأربعاء "نعمل على متابعة جميع الشكاوي التي ترد إلينا على مدار الساعة، وننفذ الرقابة على المنشآت الغذائية يوميا."


ولفت أبو رمان على أنه يمنع استخدام مادة "المايونيز" في مطاعم الشاورما، داعيا أي شخص يشتري وجبات غذاء سريعة في هذه الظروف الحارة لتناولها بأسرع وقت وعدم تركها بالسيارة أو لفترات طويلة بدرجة حرارة عالية لأنها ممكن أن تؤدي للتسمم.


وتابع ابو رمان: "يوميا لدينا من 300-350 زيارة وهناك بعض المحلات التي يتم تنبيهها عن بعض السلبيات غير الحرجة، ووصلنا لمرحلة أن أصحاب العلاقة لديهم رقابة ذاتية ونحن نعول على أمرين، أولا المواطن الذي يقدم الملاحظات ، وثانيا الرقابة الذاتية من أصحاب المنشآت والمطاعم".


وقال إن هناك تنبيهات وإنذارات لبعض المنشآت التي تعرض موادها على الأرصفة وتحت اشعة الشمس وفي بعض الأحيان يتم إتلافها كونها تحتوي على زيوت.
ودعا أبو رمان لعدم شراء أي منتجات معرضة لأشعة الشمس وخاصة مادة الشيبس والعصائر التي توجد مباشرة تحت أشعة الشمس.

 

 


 




 

 


 

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