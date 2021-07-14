تشغيل جهاز نوعي لمريضات سرطان الثدي بمستشفى الملك المؤسس

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بدأ مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بتشغيل جهاز مجس العقد اللمفاوية الومضاني (النووي) الذي يحدد مدى انتشار الورم في الغدد اللمفاوية الابطية من خلال فحص الغدة البوابية والخلايا السرطانية المصابة بدقة متناهية في منطقة الثدي تمهيدا لإزالتها فقط دون الحاجة لإزالة المنطقة كلها او المنطقة المحيطة حول الورم .وجاء استخدام الجهاز من خلال التعاون المشترك ما بين أستاذ الجراحة العامة الدكتور عبد الكريم العمري وأستاذ الطب النووي الدكتور قصــي المقـبـل. وقال الدكتور عبد الكريم العمري لوكالة الأنباء الاردنية اليوم الأربعاء إن هذا الجهاز هو الأول من نوعه في اقليم الشمال، ويستخدم لتحديد إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى ما وراء الورم الأولي في الجهاز اللمفاوي، ويساعد الطبيب في تحديد مدى تقدم السرطان في الغدد الليمفاوية الابطية والمرحلة التي وصل اليها، ويتيح لطبيب الجراحة إمكانية تقييم مدى انتشار الورم والغدد اليمفاوية وتحديد ما إذا كان قد انتقل إلى العقد الليمفاوية أم لا.