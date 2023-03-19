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الأحد، 19-03-2023 04:13 م

تشغيل رحلة أسبوعيا تخدم السياحة العلاجية بين الخرطوم وعمّان

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الوكيل الإخباري- حطت في مطار الملكة علياء الدولي فجر الجمعة، أولى رحلات بدر للطيران القادمة من مطار الخرطوم الدولي.اضافة اعلان


وأعلنت الشركة في بيان الأحد، تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين الخرطوم وعمان، تخدم السياحة العلاجية في الأردن، من خلال وكيلها، شركة "ألفا" الدولية للسياحة والسفر، بالتعاون مع المستشفيات الأردنية، على أن تتم زيادة الرحلات خلال العام الحالي، لخدمة الجالية السودانية، والحركة التجارية خاصة استيراد بعض البضائع من السودان الشقيق، كاللحوم وغيرها عبر الطائرات مباشرة.

وقالت (ألفا)، إن الأردن يعد من أهم الدول في السياحة العلاجية.

 




 

 


 

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