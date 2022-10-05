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الأربعاء، 05-10-2022 02:52 م

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

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الوكيل الإخباري - قرر متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، اليوم الأربعاء، إغلاق المسرب الأيمن لطريق دير ابي سعيد - عيون الحمام باتجاه مدينة إربد، بعد ظهور تشققات في البنية التحتية بالمنطقة المحاذية للمسرب ذاته .

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وقال الكعابنة ان المسرب الأيسر من الطريق بطول (٥٠٠) متر سيكون بالاتجاهين لحين معالجة مشكلة التشققات في المنطقة المحاذية للمسرب الأيمن، حيث أوعز لقسم سير غرب اربد باتخاذ الإجراءات المرورية التي تكفل تسهيل حركة المرور من و الى دير ابي سعيد، مؤكدا أن سلامة المواطنين وممتلكاتهم خط احمر .

 

وأضاف، أنه بالتنسيق مع محافظ اربد ووزارة الاشغال العامة تم اتخاذ القرار الإغلاق، الذي على ضوئه ستقوم وزارة الأشغال العامة بإرسال فريق لإجراء دراسة حيال التشققات الجديدة ، ووضع حلول لمعالجة المشكلة .




 

 




 

 


 

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