تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من تاريخ 18/12/2023 وكما يلي :
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :
-محمود مبارك عبد النبي البريزات
-رائد عبد الحميد محمد المعايطة
-عناد موسى سعود الخنان
-رنا عبد القادر اسماعيل الطورة
وشملت التشكيلات أيضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 19/12/2023 وهم :
-فداء صالح محمد النسور
-موسى فريد موسى قاقيش
-أروى عبد السلام سالم القرالة
-محمد فايز أحمد بني أحمد
-علي هايل صالح المواضية .