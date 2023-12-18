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الإثنين، 18-12-2023 11:56 ص

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من تاريخ 18/12/2023 وكما يلي :

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تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :


-محمود مبارك عبد النبي البريزات 
-رائد عبد الحميد محمد المعايطة 
-عناد موسى سعود الخنان 
-رنا عبد القادر اسماعيل الطورة 


وشملت التشكيلات أيضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 19/12/2023 وهم :


-فداء صالح محمد النسور 
-موسى فريد موسى قاقيش 
-أروى عبد السلام سالم القرالة 
-محمد فايز أحمد بني أحمد 
-علي هايل صالح المواضية .


 




 

 


 

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