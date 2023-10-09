تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية إجراء التشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 2023/10/10

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‏1.‏نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .‏



‏2.‏نقل متصرف لواء الأغوار الجنوبية السيد عاطف ‏بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .‏



‏3.‏نقل مساعد محافظ العاصمة السيد زياد شتيان ‏القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏



‏4.‏نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد ‏نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .‏



‏5.‏نقل متصرف لواء الرصيفة السيد خلف حمدان بني ‏خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .‏



‏6.‏نقل متصرف لواء عي السيد خالد توفيق الجعافرة ‏مساعداً لمحافظ الكرك .‏



‏7.‏نقل مساعد محافظ المفرق السيد احمد نايف نصير ‏مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏



‏8.‏نقل مساعد محافظ المفرق السيد وصفي احمد العدوان ‏مساعداً لمحافظ البلقاء .‏



‏9.‏نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد ‏حسن إبراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .‏

10.‏نقل مساعد محافظ الكرك السيد عمر بدر الحديد ‏متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء .‏



‏11.‏نقل مساعد محافظ مادبا السيد صخر محمد المور ‏متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .‏



‏12.‏نقل متصرف لواء فقوع السيد وائل عبد الفتاح الشرفاء متصرفاً ‏للواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏



‏13.‏نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد سعود فلاح الحربي ‏متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏



‏14.‏تعيين المتصرف السيد محمد سلطان الرفاعي مساعداً ‏لمحافظة جرش .‏



‏15.‏تعيين المتصرف السيد خالد سليمان كساسبه مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏



‏16.‏تعيين المتصرف السيد ضيف الله محمود السلامين ‏مساعداً لمحافظ معان .‏



‏17.‏نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏السيد رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏



‏18.‏نقل مدير قضاء ارحاب السيد محمد الويفي السرحان ‏مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .‏



‏19.‏نقل مدير قضاء بيرين عمر " محمد حلمي " ‏الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏



‏20.‏نقل مدير قضاء ام الجمال السيد حاكم محمود ‏علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .‏



‏21.‏نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد احمد محمد ‏العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .‏



‏22.‏نقل مدير قضاء الضليل السيد منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏

‏23.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء ‏السيد رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏



‏24.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء ‏السيد كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / ‏محافظة الزرقاء .‏



‏25.‏نقل مدير قضاء حوشا السيد عماد خالد المغاربة ‏مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏



‏26.‏نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء السيد ‏ماجد صافي الطوالبة مديراً لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏



‏27.‏نقل مدير قضاء مؤاب السيد عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏



‏28.‏نقل مدير قضاء ام القطين السيد نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏



‏29.‏نقل مدير قضاء مليح السيد سعود سالم الرويضان ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏



‏30.‏نقل مدير قضاء سما السرحان السيد ناصر محمد ‏الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏



‏31.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء ‏السيد منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏



‏32.‏نقل مساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمود خلف البقور مساعداً لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏



‏33.‏نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار مدير القضاء السيد بشير سعود الجبور ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏



‏34.‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء ‏السيد أمين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏



‏35.‏نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء السيد محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏



‏36.‏نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء ‏السيد عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏



‏37.‏نقل مدير قضاء الخالدية السيد مخلد توفيق الحماد ‏مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏



‏38.‏نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء السيد ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏



‏39.‏نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء السيد ‏عبدالكريم سلمان " الفريسان الحماد " مديراً لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.



‏40.‏نقل مساعد متصرف لواء القصر السيد ماهر ‏الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏



‏41.‏تعيين مدير القضاء السيد شبلي نواش العميان ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏



‏42.‏تعيين مدير القضاء السيد صالح راتب المجالي مديراً ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏



‏43.‏تعيين مدير القضاء السيد قيس راضي حداد ‏مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / ‏مركز الوزارة .‏



‏44.‏تعيين مدير القضاء السيد محمود عوض الزريقات ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.‏



‏45.‏تعيين مدير القضاء السيد غيث محمد عبيدات ‏مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏



‏46.‏تعيين مدير القضاء السيد عبدالله شهاب ابو وندي ‏مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏



‏47.‏تعيين مدير القضاء السيد عبدالكريم محسن ابو ‏دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد ‏البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .‏



‏48.‏تعيين مدير القضاء السيد ايمن مدالله الذيابات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏



‏49.‏تعيين مدير القضاء السيد فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏



‏50.‏تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم ابو ‏وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏



‏51.‏تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعداً ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية .‏