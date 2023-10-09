تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية إجراء التشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 2023/10/10
1.نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .
2.نقل متصرف لواء الأغوار الجنوبية السيد عاطف بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .
3.نقل مساعد محافظ العاصمة السيد زياد شتيان القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
4.نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .
5.نقل متصرف لواء الرصيفة السيد خلف حمدان بني خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .
6.نقل متصرف لواء عي السيد خالد توفيق الجعافرة مساعداً لمحافظ الكرك .
7.نقل مساعد محافظ المفرق السيد احمد نايف نصير مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .
8.نقل مساعد محافظ المفرق السيد وصفي احمد العدوان مساعداً لمحافظ البلقاء .
9.نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد حسن إبراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز الوزارة .
10.نقل مساعد محافظ الكرك السيد عمر بدر الحديد متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء .
11.نقل مساعد محافظ مادبا السيد صخر محمد المور متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .
12.نقل متصرف لواء فقوع السيد وائل عبد الفتاح الشرفاء متصرفاً للواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
13.نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد سعود فلاح الحربي متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق .
14.تعيين المتصرف السيد محمد سلطان الرفاعي مساعداً لمحافظة جرش .
15.تعيين المتصرف السيد خالد سليمان كساسبه مساعداً لمحافظ المفرق .
16.تعيين المتصرف السيد ضيف الله محمود السلامين مساعداً لمحافظ معان .
17.نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء السيد رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة .
18.نقل مدير قضاء ارحاب السيد محمد الويفي السرحان مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .
19.نقل مدير قضاء بيرين عمر " محمد حلمي " الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
20.نقل مدير قضاء ام الجمال السيد حاكم محمود علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .
21.نقل مدير قضاء عيرا ويرقا السيد احمد محمد العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .
22.نقل مدير قضاء الضليل السيد منجد محمد القاضي الى مركز محافظة الزرقاء .
23.نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء السيد رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق .
24.نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء السيد كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / محافظة الزرقاء .
25.نقل مدير قضاء حوشا السيد عماد خالد المغاربة مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .
26.نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء السيد ماجد صافي الطوالبة مديراً لقضاء بيرين / محافظة الزرقاء .
27.نقل مدير قضاء مؤاب السيد عدنان عبدالكريم العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك .
28.نقل مدير قضاء ام القطين السيد نائل عبدالرحيم ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .
29.نقل مدير قضاء مليح السيد سعود سالم الرويضان مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .
30.نقل مدير قضاء سما السرحان السيد ناصر محمد الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون .
31.نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء السيد منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني كنانه / محافظة اربد .
32.نقل مساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية مدير القضاء السيد محمود خلف البقور مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .
33.نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء السيد بشير سعود الجبور مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .
34.نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء السيد أمين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان .
35.نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير القضاء السيد محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء مؤاب / محافظة الكرك .
36.نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء السيد عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد .
37.نقل مدير قضاء الخالدية السيد مخلد توفيق الحماد مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .
38.نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء السيد ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
39.نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء السيد عبدالكريم سلمان " الفريسان الحماد " مديراً لقضاء الخالدية / محافظة المفرق.
40.نقل مساعد متصرف لواء القصر السيد ماهر الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .
41.تعيين مدير القضاء السيد شبلي نواش العميان مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .
42.تعيين مدير القضاء السيد صالح راتب المجالي مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .
43.تعيين مدير القضاء السيد قيس راضي حداد مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / مركز الوزارة .
44.تعيين مدير القضاء السيد محمود عوض الزريقات مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.
45.تعيين مدير القضاء السيد غيث محمد عبيدات مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .
46.تعيين مدير القضاء السيد عبدالله شهاب ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .
47.تعيين مدير القضاء السيد عبدالكريم محسن ابو دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .
48.تعيين مدير القضاء السيد ايمن مدالله الذيابات مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك.
49.تعيين مدير القضاء السيد فراس ضامن الجماعين مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك .
50.تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم ابو وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .
51.تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية .