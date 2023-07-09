تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين، الموافق 10/07/2023 وكما يلي:
- نقل متصرف لواء ناعور السيد ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
-نقل متصرف لواء القطرانة السيد توفيق الشوابكة مساعداً لمحافظ الكرك .
-نقل متصرف لواء الشوبك السيد ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ معان .
-نقل متصرف لواء الجامعة السيد بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .
-نقل متصرف لواء الطيبة السيد جهاد المحاسيس مساعداً لمحافظ المفرق .
-نقل مساعد محافظ المفرق السيد عماد كنعان متصرفاً للواء المزار الشمالي / محافظ اربد .
-نقل مساعد محافظ العاصمة السيد محمد الحسامي متصرفاً للواء ناعور / محافظة العاصمة .
-نقل متصرف لواء عين الباشا السيد بشار الدبوبي متصرفاً للواء ذيبان / محافظة مادبا .
-نقل متصرف لواء ذيبان السيد احمد الزبون مساعداً لمحافظ الزرقاء .
-نقل متصرف لواء ماحص والفحيص السيد سطام المجالي مساعداً لمحافظ العاصمة .
-نقل مساعد محافظ الكرك السيد خالد القضاة مساعداً لمحافظ عجلون .
-نقل متصرف لواء الوسطية السيد خلدون ارتيمة مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.
-نقل متصرف لواء وادي السير السيد سعد العبداللات مساعداً لمحافظ البلقاء .
-نقل مساعد محافظ العاصمة السيد ايمن الرومي متصرفاً للواء الطيبة / محافظة اربد .
-نقل مساعد محافظ البلقاء السيد صفوان المبيضين مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .
-نقل مساعد محافظ الطفيلة السيد علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / محافظة الطفيلة .
-نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد خالد المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة .
-نقل متصرف لواء بصيرا السيد سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة معان .
-نقل مساعد محافظ اربد السيد رامي بدر متصرفا للواء الجامعة / محافظة العاصمة .
-نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية السيد اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء القطرانة / محافظة الكرك .
-تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة .
-تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.
-تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .
-تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .
-تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
-تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء .
-تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .