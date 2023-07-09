الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

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التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

زاخاروفا تحذر كييف من استهداف محطة زابوروجيه

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الجمارك تبدأ بمقابلة المرشحين للتعيين

الأحد، 09-07-2023 10:56 ص

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين، الموافق 10/07/2023  وكما يلي:‏

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- نقل متصرف لواء ناعور السيد ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء ‏عين الباشا / محافظة البلقاء .‏
‏-‏نقل متصرف لواء القطرانة السيد توفيق الشوابكة مساعداً ‏لمحافظ الكرك .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الشوبك السيد ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ ‏معان .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الجامعة السيد بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الطيبة السيد جهاد المحاسيس مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ المفرق السيد عماد كنعان متصرفاً للواء المزار ‏الشمالي / محافظ اربد .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ العاصمة السيد محمد الحسامي متصرفاً ‏للواء ناعور / محافظة العاصمة .‏
‏-‏نقل متصرف لواء عين الباشا السيد بشار الدبوبي متصرفاً ‏للواء ذيبان / محافظة مادبا .‏
‏-‏نقل متصرف لواء ذيبان السيد احمد الزبون مساعداً لمحافظ ‏الزرقاء .‏
‏-‏نقل متصرف لواء ماحص والفحيص السيد سطام المجالي ‏مساعداً لمحافظ العاصمة .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ الكرك السيد خالد القضاة مساعداً لمحافظ ‏عجلون .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الوسطية السيد خلدون ارتيمة مساعداً لمدير ‏مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.‏
‏-‏نقل متصرف لواء وادي السير السيد سعد العبداللات مساعداً ‏لمحافظ البلقاء .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ العاصمة السيد ايمن الرومي متصرفاً للواء ‏الطيبة / محافظة اربد .  ‏
‏-‏نقل مساعد محافظ البلقاء السيد صفوان المبيضين مساعداً ‏لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز ‏الوزارة  .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ الطفيلة السيد علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / ‏محافظة الطفيلة .‏
‏-‏نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد خالد ‏المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة  .‏
‏-‏نقل متصرف لواء بصيرا السيد سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة ‏معان .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ اربد السيد رامي بدر متصرفا للواء ‏الجامعة / محافظة العاصمة .‏
‏-‏نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية السيد اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء ‏القطرانة / محافظة الكرك .‏
‏-‏تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة  .‏
‏-‏تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.‏
‏-‏تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .‏
‏-‏تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .‏
-‏تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏‏/ مركز الوزارة .‏
‏-‏تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / ‏محافظة البلقاء .‏
‏-‏تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .‏

 




 

 


 

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