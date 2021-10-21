تطبيق سند يتصدر تويتر ويثير موجة سخرية بين المواطنين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #تطبيق_سند عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك إثر بلاغ 46 الذي يلزم المواطنين بإظهار سند أخضر عند دخولهم إلى كافة الأماكن.



وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" طريقة استخدام تطبيق سند والوصول إلى سند أخضر لغايات التفتيش.

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ومن جهة أخرى عبر نشطاء عن عدم رضاهم بتطبيق سند موجهين انتقادات واسعة من خلال السخرية .



انا ماخده جرعه وعندي اصابه بعدها ولليوم ما بتظهر النتيجه على تطبيق سند ولا بقدر اخد الجرعه التانيه حالياً!

يعني مقسوم لا تاكل، وكول ولا تقسم! اعتمدوا التطبيق لما يكون شغال بالأول!انا ماخده جرعه وعندي اصابه بعدها ولليوم ما بتظهر النتيجه على تطبيق سند ولا بقدر اخد الجرعه التانيه حالياً!يعني مقسوم لا تاكل، وكول ولا تقسم! #تطبيق_سند October 21, 2021



راحت علي المحاضرة عشان بس افوت عالباب ازمة مش طبيعية عشان نوريهم التطبيق #تطبيق_سند بده مين يسندهراحت علي المحاضرة عشان بس افوت عالباب ازمة مش طبيعية عشان نوريهم التطبيق October 21, 2021

#تطبيق_سند

لا يسلم المرء من داء ينغصه

وان نجا منه لم يسلم من الهرمِ لا يسلم المرء من داء ينغصهوان نجا منه لم يسلم من الهرمِ October 21, 2021

بدي واسطة ل #تطبيق_سند لو سمحتوا! حدا يمون عليه يرجع "نسيت كلمة السر؟" امانة يا جماعة 🙏 October 21, 2021