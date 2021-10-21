تطبيق سند يتصدر تويتر ويثير موجة سخرية بين المواطنين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #تطبيق_سند عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك إثر بلاغ 46 الذي يلزم المواطنين بإظهار سند أخضر عند دخولهم إلى كافة الأماكن.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" طريقة استخدام تطبيق سند والوصول إلى سند أخضر لغايات التفتيش.
ومن جهة أخرى عبر نشطاء عن عدم رضاهم بتطبيق سند موجهين انتقادات واسعة من خلال السخرية .
اعتمدوا التطبيق لما يكون شغال بالأول!— Shereen AlFar (@shereenalfar) October 21, 2021
انا ماخده جرعه وعندي اصابه بعدها ولليوم ما بتظهر النتيجه على تطبيق سند ولا بقدر اخد الجرعه التانيه حالياً!
يعني مقسوم لا تاكل، وكول ولا تقسم! #تطبيق_سند
#تطبيق_سند بده مين يسنده— Noorbadwan (@Noorbadwan02) October 21, 2021
راحت علي المحاضرة عشان بس افوت عالباب ازمة مش طبيعية عشان نوريهم التطبيق
#تطبيق_سند— انور العنزي (@QIBwuBuBkyPXgza) October 21, 2021
لا يسلم المرء من داء ينغصه
وان نجا منه لم يسلم من الهرمِ
#تطبيق_سند بده مين يسنده— ₐₕₘₑD𓂆 (@AHMED_new1111) October 21, 2021
الكل انشغل بـ #تطبيق_سند ونسي أن المطعوم أصبح إجباريا— محمد علاونة (@malawneh67) October 21, 2021
اخدت جرعة وحدة هيك انا محظورة !!! #تطبيق_سند— 🇯🇴🇱🇧... (@Loleta_ll) October 21, 2021
شو هاي المسخرة قاعدين يضحكو ع الشعب 🙂#تطبيق_سند— سلمى 🇯🇴 (@tyikvgfv) October 21, 2021
لو تم تطبيق #تطبيق_سند وقت حفل عمرو دياب كان لحد الان ما بلّش الحفل 😂😂#بس_بقول— xo2.xe (@Xo2Xe) October 21, 2021
بدي واسطة ل #تطبيق_سند لو سمحتوا! حدا يمون عليه يرجع "نسيت كلمة السر؟" امانة يا جماعة 🙏— αmeer (@AmeerPlus) October 21, 2021
برنامج سند مش متعرف على هويتي !— Ahmad Hyari_ Official (@ahmadghassan6) October 21, 2021
طلعت مش اردني 😐
#تطبيق_سند