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الخميس، 21-10-2021 03:08 م

تطبيق سند يتصدر تويتر ويثير موجة سخرية بين المواطنين

تويتر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #تطبيق_سند عبر منصة تويتر اليوم الخميس وذلك إثر بلاغ 46 الذي يلزم المواطنين بإظهار سند أخضر عند دخولهم إلى كافة الأماكن.

وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" طريقة استخدام تطبيق سند والوصول إلى سند أخضر لغايات التفتيش. 

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ومن جهة أخرى عبر نشطاء عن عدم رضاهم بتطبيق سند موجهين انتقادات واسعة من خلال السخرية .

 





 




 

 


 

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