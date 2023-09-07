الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1404 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي توافق على استحداث كلية طب أسنان في 3 جامعات خاصة

تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً

تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

الخميس، 07-09-2023 10:51 ص

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

3


الوكيل الإخباري - أكد مستشفى الرويال أن الطفلة "هدى" التي تعرضت لطلق ناري طائش في جرش تتماثل للشفاء بعد تلقّيها العلاج في المستشفى.

ونشر المستشفى عبر صفحته على الفيسبوك أن "الطفلة المرازيق" هي طفلة ذات الثمانية أعوام والتي حضرت إلى أحد حفلات التخرج الخاصة بأحد أقاربها في محافظة جرش لمشاركتهم فرحة التخرج وسعادة الأطفال تغمرها بهذا الاحتفال، لينتهي بها الأمر برصاصة طائشة بالرأس أدخلتها في حالة غيبوبة خطرة، وتحوّل فرح عائلة هدى في جرش إلى مأساة .

وأضاف " تم نقل الطفلة لاحقا إلى مستشفى الرويال في عمان لإجراء عملية جراحية دقيقة في الدماغ و تم تسخير كل الطاقات والكوادر الطبية لإنقاذ حياة الطفلة حيث قام الدكتور فايز عياصرة - استشاري جراحة الدماغ والأعصاب - بإجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة تكللت بالنجاح ."

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022293019235354637

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

481372_6_1693147962

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

الباص السريع 2

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

file

انطلاق برنامج رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي في إربد

1 (51)

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

_7mYm0ZEiBYgSInzjXM7EXvlIewXh4wzwkUMINRX2

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

أخبار متعلقة
419533_60_1691665765

المحارمة مديرًا لسياحة جرش

image

4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش

Abattoir

الإعلان عن مشاريع جديدة في جرش تشمل بيت ضيافة ومسلخا جديدا

ت

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

١

اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

وزارة التربية والتعليم

التربية : إخلاء مدرسة بسبب التصدعات وتحويل دوام الطلاب للفترة المسائية