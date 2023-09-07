تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مستشفى الرويال أن الطفلة "هدى" التي تعرضت لطلق ناري طائش في جرش تتماثل للشفاء بعد تلقّيها العلاج في المستشفى.



ونشر المستشفى عبر صفحته على الفيسبوك أن "الطفلة المرازيق" هي طفلة ذات الثمانية أعوام والتي حضرت إلى أحد حفلات التخرج الخاصة بأحد أقاربها في محافظة جرش لمشاركتهم فرحة التخرج وسعادة الأطفال تغمرها بهذا الاحتفال، لينتهي بها الأمر برصاصة طائشة بالرأس أدخلتها في حالة غيبوبة خطرة، وتحوّل فرح عائلة هدى في جرش إلى مأساة .



وأضاف " تم نقل الطفلة لاحقا إلى مستشفى الرويال في عمان لإجراء عملية جراحية دقيقة في الدماغ و تم تسخير كل الطاقات والكوادر الطبية لإنقاذ حياة الطفلة حيث قام الدكتور فايز عياصرة - استشاري جراحة الدماغ والأعصاب - بإجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة تكللت بالنجاح ."

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