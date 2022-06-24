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الجمعة، 24-06-2022 08:01 م

تطورات حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني انه لاحقا للمشاجرة والإصابة في محافظة اربد فقد تم القاء القبض على الطرف الثاني في المشاجرة اضافة الى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جارياً .

وفي وقت سابق قال مصدر امني انه قد وقعت مشاجرة بين شخصين من ذوي الاسبقيات في مخيم اربد ، وقام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاه الاخر مما ادى الى اصابة سيدة كانت داخل منزلها .

وقال المصدر انها اسعفت للمستشفى فيما جرى ضبط مطلق النار والذي تبين انه من جنسية عربية والبحث جار عن الاخر .

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