تعاون أردني أميركي في جراحة تشوُّهات قلب الأطفال بمستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري - زار فريق طبي أميركي من مستشفى لي بونهير الأميركي مستشفى الجامعة الأردنية؛ بهدف إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح للأطفال ممن يُعانون من أمراض القلب الولادية والخلقيّة كالتشوُّهات والفتحات القلبيّة، وذلك ضمن الحملة الجراحية الحادية عشرة التي تُنظمها المستشفى، بالتعاون مع جامعة نينيسي وجمعية "هدية الحياة" الدولية وجمعيّة "أطفالنا" والهيئة الطبية الدوليّة.

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ووفقا لبيان المستشفى، اليوم الاثنين، ترأس الفريق الطبي الزائر أخصائي جراحة قلب الأطفال الدكتور عمر بوسطن يُرافقه طاقم أطباء جراحين وأطباء قلب أطفال وأطباء تخدير وعناية حثيثة، فيما ضم الفريق الطبي من المستشفى استشاري قلب الأطفال الدكتور إياد العموري، واستشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور معاذ الصمادي واستشاري جراحة القلب والعناية الحثيثة الدكتور أمجد بني هاني، واستشاريي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عمر عبابنة والدكتور مصطفى الربايعة.



وثمن مدير عام المستشفى الدكتور جمال ملحم، خلال لقائه الوفد الزائر، هذا النمط الإنساني من التّعاون الطبي والجهود المقدّمة في هذه العمليات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الفريق الزائر وتبادل المعارف الطبية في هذا الحقل بما يخدم المستشفى كصرح طبي تعليمي وتدريبي في المملكة،

وأضاف أن فريق جراحة قلب الأطفال في المستشفى يطمح إلى أن يكون طب وجراحة الأطفال بأعلى مستويات الجودة العلمية، بالاستفادة من خبرات الفريق الطبي الأميركي وغيره من الخبرات الطبية على المستوى العربي والعالمي.



وقال الدكتور العموري إنّه وبعد مناقشة عدد من الحالات التي تراجع عيادات الأطفال في المستشفى، والتي تعاني من تشوهات القلب الخلقية، من قِبَل أطباء الاختصاص في المستشفى والفريق الطبي الزائر، جرى اختيار 12 حالة لأطفال تتراوح أعمارهم بين أسبوعين و 13 سنة من جنسيات مختلفة؛ حيث سيجري إجراء العمليات لهم، وذلك على مدار 7 أيام متتالية، بتعاون طبي بين الفريق الطبي الزائر وشعب: قلب الأطفال، والعناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للأطفال، وجراحة القلب والأوعية الدموية وقسم التخدير والكادر الفني وتمريض العمليات في المستشفى.



وأكد العموري، دعم إدارة المستشفى لهذه الحملة من خلال توفير كل ما يلزم من غرف عمليات مُجهزة وكوادر طبية وتمريضيّة مؤهلة ومعدات لإنجاح الحملة وتمكين الفريق من القيام بمهمته، مُشيدا بهذه التجربة الطبيّة والتعاون بين الفريقين.



يُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية للفريق الطبي الأميركي لمستشفى الجامعة بعد زيارته الأولى في نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي، والتي جرى خلالها إجراء 9 عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح.