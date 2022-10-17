أسس جديدة لبرنامج تركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية مدعومة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، عن أسس ومعايير الاستفادة من برنامج تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل بدعم مقداره 30% من كلفة النظام.

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وقال الخرابشة، إنّ البرنامج الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة للقطاع المنزلي يتيح للمواطنين من الفئات المستهدفة الاستفادة من دعم 30% من تكلفة الأنظمة (خلايا شمسية وسخانات شمسية) مع إمكانية تقسيط النظام من خلال النوافذ التمويلية التي تم اعتمادها من قبل صندوق الطاقة (بنوك محلية وجمعيات مجتمع محلي).



وأكّد، أهمية الأسس في توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المتوسط وما دون، لافتا إلى أهمية البرنامج الذي يشهد إقبالا كبيرا في تخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على الفئات المستهدفة من خلال توفير حلول الطاقة المتجددة باستخدام السخانات الشمسية والخلايا الشمسية.



وأشار، إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي من بنوك محلية وجمعيات مجتمع محلي بهدف توفير نوافذ تمويلية مناسبة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة وبالشراكة مع شركات قطاع الطاقة والتي تساعد الشركات في النمو وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



"تنص الأسس المعتمدة للاستفادة من البرنامج على أن لا يكون مقدم الطلب قد استفاد من المرحلة الأولى للبرنامج وأن يكون مقدم الطلب هو رب أسرة وأن لا يزيد الدخل الشهري للزوج والزوجة على 1500 دينار وأن لا تزيد ملكية المركبات لرب الأسرة عن مركبتين وأن يكون سند ملكية عقار باسم مقدم الطلب أو سند ملكية العقار لقرابة درجة أولى لمقدم الطلب (لأنظمة الخلايا الشمسية فقط)"، وفقا للخرابشة.



مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، قال إنّ الوزارة وبهدف تسهيل عملية الاستعلام عن مطابقة الأسس والمعايير تم تصميم منصة إلكترونية للاستعلام عن الشمول المبدئي بالرنامج بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



ودعا حمزة، الراغبين بالتسجيل للاستفادة من البرنامج والاستعلام عن انطباق الأسس والمعايير عليهم، الدخول لمنصة الاستعلام عن الشمول المبدئي بالبرنامج والاستعلام عن انطباق هذه الشروط والمعايير ومن ثم التوجه للنوافذ التمويلية المعتمدة لاستكمال الوثائق الفنية للنظام المراد تركيبه حيث يمكن من خلال المنصة أيضاً معرفة النوافذ التمويلية المعتمدة.



وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج بعد تحقيق المرحلة الأولى لأهدافها (2020 /2021)، حيث تم تركيب 4500 نظام خلايا شمسية في مختلف محافظات المملكة بالشراكة مع البنوك المحلية وجمعيات المجتمع المحلي وشركات قطاع الطاقة فيما بلغ عدد السخانات الشمسية المدعومة التي زود بها صندوق الطاقة منازل المواطنين في مختلف مناطق المملكة 35 ألف سخان.