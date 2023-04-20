تعاون أردني ايطالي لتنمية مجتمع القويرة

الوكيل الاخباري - نفذت جمعية تطوير أساليب الري والزراعة بالتعاون مع جمعية آفزي الايطالية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا استهدف شباب وسيدات بلدة القويرة جنوب الأردن.



ويعد البرنامج أحدى فعاليات مشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال من خلال التراث الثقافي والزراعي والسياحي في محافظات المفرق ومعان والعقبة الممول من وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي والذي يهدف لبناء القدرات والحد من البطالة للمناطق الأقل حظا ضمن محافظتي المفرق (قضاء رحاب) والعقبة (لواء القويرة).



واشتمل البرنامج التدريبي على جزأين نظري وعملي ضمن قطاعي الزراعة والمياه لبناء قدرات 25 شخصا من شباب وسيدات بلدة القويرة، حيث تم تدريبهم على أساسيات العمليات الزراعية والسلامة العامة، اضافة الى أساليب الزراعة والري الحديثة وتم أنشاء بيت زراعي لسكان البلدة بهدف التشغيل والإنتاج وتسويق المنتجات.

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