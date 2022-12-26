تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

الوكيل الإخباري - أثار تصميم الإصدار الجديد الخامس من الدينار الأردني (دينار واحد) الذي طرحه البنك المركزي، اليوم الاثنين، تساؤلات حول إضافة صورة الطائر على فئة الدينار وهو ما لم يكن موجودا في الإصدار الرابع.

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والطائر الذي أدرج في الإصدار الخامس هو الجزم السينائي، ويعرف أيضا باسم العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

أين يعيش؟

تعتبر جبال البترا من أفضل المناطق لمشاهدة هذا الطائر، وتم اختياره كطائر وطني للمملكة بسبب لونه الوردي الذي يشبه لون البترا، والتي تعد جبالها مأوى مناسبا جدا لهذه العصافير وذلك بسبب تمويهها المحكم هناك إذ توفر لها الصخور الوردية مأوى متميزا.



ويعد العصفور الوردي السينائي أحد الطيور المثيرة للإعجاب بسبب ألوانه الجذابة وعاداته الفريدة في العيش، فيعتبر هذا العصفور الطائر الوطني للأردن لكونه يعيش بشكل مركز بين جبالها التي تتردد فيها ألحانه الجميلة ويسمع صداها على مدار السنة.



والعصفور السينائي هو طائر اجتماعي بامتياز فغالبا ما تتم مشاهدته في أسراب قد تصل إلى 200 طائر ما عدى موسم التكاثر.

إصدار جديد



وكان البنك المركزي، قال، اليوم الاثنين، إنه استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 يسرّ البنك المركزي الأردني الإعلان عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) في التداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.



وسيتم البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) والتي سيتم وضعها في التداول بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 26/12/2022، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.