الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

الأردن يعزي إفريقيا بضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود

الإثنين، 26-12-2022 12:53 م

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

image - 2022-12-26T125337.297


الوكيل الإخباري - أثار تصميم الإصدار الجديد الخامس من الدينار الأردني (دينار واحد) الذي طرحه البنك المركزي، اليوم الاثنين، تساؤلات حول إضافة صورة الطائر على فئة الدينار وهو ما لم يكن موجودا في الإصدار الرابع.

اضافة اعلان

 

والطائر الذي أدرج في الإصدار الخامس هو الجزم السينائي، ويعرف أيضا باسم العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

 

أين يعيش؟

 

تعتبر جبال البترا من أفضل المناطق لمشاهدة هذا الطائر، وتم اختياره كطائر وطني للمملكة بسبب لونه الوردي الذي يشبه لون البترا، والتي تعد جبالها مأوى مناسبا جدا لهذه العصافير وذلك بسبب تمويهها المحكم هناك إذ توفر لها الصخور الوردية مأوى متميزا.


ويعد العصفور الوردي السينائي أحد الطيور المثيرة للإعجاب بسبب ألوانه الجذابة وعاداته الفريدة في العيش، فيعتبر هذا العصفور الطائر الوطني للأردن لكونه يعيش بشكل مركز بين جبالها التي تتردد فيها ألحانه الجميلة ويسمع صداها على مدار السنة.


والعصفور السينائي هو طائر اجتماعي بامتياز فغالبا ما تتم مشاهدته في أسراب قد تصل إلى 200 طائر ما عدى موسم التكاثر.

 

إصدار جديد

وكان البنك المركزي، قال، اليوم الاثنين، إنه استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 يسرّ البنك المركزي الأردني الإعلان عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) في التداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.


وسيتم البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) والتي سيتم وضعها في التداول بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 26/12/2022، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

4

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

مطر5

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

269604095_4763314760430577_2094931491693788670_n

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

1636366376958

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

M63A9089

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

صدور تعليمات مخزون الاستهلاكية المدنية بالجريدة الرسمية

1669633004945

إدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصُّم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة

WhatsApp Image 2022-11-28 at 1.25.00 PM

المحاميد يكرم الفائزات بجائزة رياديات المياه لعام 2022

1669555715654

افتتاح معرض كتاب القراءة للجميع بكلية إربد الجامعية

63804972036965677431

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الياباني

1659444212492

تزويد 8 مساجد في العقبة والقويرة بمكيفات