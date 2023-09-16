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السبت، 16-09-2023 01:44 م

تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2494 طنا، منها 2255 طن خضار، و1067 طن فواكه، و171 طن من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و55 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و75 قرشا، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 30 و60 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

 




 

 


 

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