الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:43 ص

تعرف على الدول المرجح انضمامها للقمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية

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الوكيل الإخباري - رجح أستاذ العلوم السياسية خالد شنيكات، انضمام عديد الدول العربية إلى القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وقال شنيكات، عبر التلفزيون العراقي، إن نجاح القمة الثلاثية في رسم السياسات الاستراتيجية وتحديد الأهداف سيلحق بالقمة عديد من الدول العربية.

وزاد، “وارد جدا أن تلتحق دول الخليج بالقمة وحتى لبنان وقد يكون أكثر من ذلك”، لافتا إلى أن الدول العربية تبحث عن مشروع ناجح.

وتطرق إلى أن معايير نجاح التكتل يكون بنجاح المشاريع المعلنة بين الدول الثلاث سواء في الربط الكهربائي ومشاريع النقل ونقل النفط العراقي، موضحا أنه في حال أخذت تلك المشاريع طريقها على الواقع ستنظر دول كثيرة إلى التكتل باهتمام تمهيدا للالتحاق بها.

ومن جهته، أكد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية ربيع شاهين أن القمة مفتوحة العضوية أمام من يرغب بالدول العربية الانضمام إليها.

وأضاف شاهين، عبر التلفزيون العراقي، أن دول الأردن ومصر والعراق عليها بناء تكتل اقتصادي فضلا عن إجراءات وقرارات تدفع إلى التعاون الثلاثي.

وأشار إلى أن دفع عجلة التعاون يحتاج إلى شقين الأول منهما متعلق بالحكومات والآخر بالقطاع الخاص، منوها إلى أن المواطن في الدول الثلاث يريد الاستفادة من ثمار التعاون المشترك على أرض الواقع.

ويعتقد شاهين أن القمة ستنجح في تحقيق أهدافها.

 




 

 


 

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