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الخميس، 23-02-2023 09:01 ص

تعطّل تريلا مُحملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي واعاقة لحركة السير

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، أنه يتم الآن التعامل مع تعطّل تريلا مُحملة بـ 40 طن من الفوسفات، على الطريق الصحراوي تحديداً منطقة تحويلة دبة حانوت باتجاه العقبة.

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وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن تعطّل التريلا أعاق السير على المسرب، موضحاً أن المجموعات بالموقع وسيتم إبعاد التريلا عن الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية.


وعن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، قال إنه تم التعامل مع حادث تصادم، بعد جسر الموقر باتجاه سحاب، ونتج عنه 4 إصابات.


وأضاف الصمادي أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق جرش- السخنة، ونتج عنه إصابة السائق، كما تم التعامل مع حادث دهس لشخص وقع على طريق وادي عربة، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتم التعامل مع حادث تدهور تريلا على أوتوستراد الزرقاء - المفرق دون وقوع أي إصابات.


 




 

 


 

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