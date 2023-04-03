تعطيل مكتب أحوال المفرق غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق ليوم غد الثلاثاء.

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وقالت الدائرة اليوم الاثنين، إن قرار التعطيل يأتي بسبب قيام شركة كهرباء إربد بفصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمدينة المفرق، لغايات الصيانة ومنها المنطقة التي يقع فيها مبنى مكتب أحوال وجوازات المفرق.



ودعت الدائرة المواطنين في حالة الضرورة لمراجعة مكاتبها، زيارة مكاتب أحوال وجوازات مناطق الصالحية، وبلعما، والخالدية، لإنجاز معاملاتهم.



وبينت أن الدوام في مكتب أحوال وجوازات المفرق سيعود كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الأربعاء.