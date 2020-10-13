تعليق الدوام في مكاتب مياهنا في الزرقاء الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الأردن (مياهنا)، إنها ستعلق الدوام في مكاتب ادارة مياه الزرقاء في شارع المصفاة غدا الاربعاء وبعد غد الخميس، بسبب ظهور إصابتين بين عامليها بفيروس كورونا.

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وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "حرصا على سلامة المراجعين والموظفين أغلقت الشركة مكاتبها أمام المراجعين والموظفين في مكاتبها في الزرقاء، لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة، ولتتمكن من اعادة تعقيم المباني وفحص موظفيها، حفاظا على السلامة العامة.



وأكدت الشركة في بيانها أهمية تطبيق البروتوكول المعمول به في المؤسسات الرسمية؛ لسلامة المواطنين، وتجنبا لظهور إصابات جديدة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتحقيق السلامة للجميع.





