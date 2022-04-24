تعليق دوام مدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية - اسماء



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت عطوفة مدير التربية والتعليم للواء قصبة الكرك السيدة مي رهايفه وبالتنسيق مع عطوفة محافظ الكرك تعليق الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 25 /4 /2022 بسبب الظروف الجوية السائدة في مدارس قصبة الكرك وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.



كما قررت عطوفتها تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00



ونظرا للظروف الجوية السائدة وبالتنسيق مع الحاكم الإداري قرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة القصر الدكتور عبدالحي القرالة تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة والفترة المسائية ومراكز التعليم الاستدراكي الوجاهي ليوم غد الأثنين الموافق 25/4/2022على أن يكون عن بعد حفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة والمعلمين وتأخير دوام الموظفين في مركز المديرية الساعة العاشرة صباحا





ونظرا للظروف الجوية السائدة وبالتنسيق مع محافظ الكرك قرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور حسين الدغيمات تعليق دوام المدارس الوجاهي ليوم غد الأثنين الموافق 25/4/2022 على أن يكون عن بعد

ودوام موظفي المديرية الساعة العاشرة صباحا حفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة والمعلمين.

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وقررت عطوفة مدير التربية والتعليم منطقة الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج وبالتنسيق مع عطوفة محافظ الطفيلة تعليق الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 25 /4 /2022 بسبب الظروف الجوية السائدة في مدارس قصبة الطفيلة وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي ، كما قررت عطوفتها تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00 صباحاً .

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء بصيرا الاستاذ حازم العمريين وبالتنسيق مع عطوفة محافظ الطفيلة تعليق الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 25 /4 /2022

بسبب الظروف الجوية السائدة في جميع مدارس لواء بصيرا وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي .



وقررت عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البتراء السيدة انتصار الحمايدة وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء البتراء تعليق الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 25 /4 /2022 بسبب الظروف الجوية السائدة في مدارس لواء البتراء وتحويل التعليم عنبُعد ، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.كما قررت عطوفتها تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقه معان وهبي الشلبي وبالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعليق الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 25/ 4 / 2022 ،

بسبب الظروف الجوية السائدة في المملكة وتحويل التعليم عن بعد وذلك حرصا على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي .

وقرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك الدكتور إبراهيم الشقيرات وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء الشوبك بالتحول إلى التعليم عن بعد يوم الأثنين 25.4.2022 في جميع مدارس اللواء بسبب الظروف الجوية السائدة وحرصا على سلامة المعلمين والطلبة . كما سيكون دوام موظفي المديرية الساعة العاشرة صباحا .

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